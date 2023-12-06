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В Подмосковье грузовая платформа дважды переехала убиравшего снег рабочего

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В Московской области на железнодорожной станции Бекасово рабочего дважды переехала грузовая платформа. Пострадавший выжил.

ЧП произошло, когда рабочий, используя воздуходувку, убирал снег со стрелочного перевода. Из-за стены снега он не заметил, как движется платформа. После этого по нему проехал еще один вагон.

Помощь пострадавшему оказал его коллега, который должен был, как утверждают очевидцы, смотреть за движением поездов и предупреждать об этом. Однако он отвлекся и тоже не увидел движущиеся платформы.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рабочего госпитализировали с различными травмами. О его состоянии информации пока не было.

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