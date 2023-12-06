Директора школы в Мурманске накажут за травму руки ученика

Прокуратура Мурманска провела проверку в средней школе № 45, где шестиклассник получил перелом руки. Процессуальные действия начались после того, как в соцсетях появилось видео случившегося.

Как пишет ИА «Би-порт», два мальчика «боролись» на перемене. Один из них повалил другого. В результате у пострадавшего оказалась сломана рука. Помощь ему оказал преподаватель биологии, который ранее работал в скорой помощи.

В надзорном ведомстве назвали произошедшее следствием нарушений требований законодательства об образовании, которые выразились в недостаточном контроле со стороны должностных лиц школы и невозможностью обеспечить безопасные условия для обучающихся. Директору школы внесено представление.

В конце ноября сообщалось, что в Москве проводится проверка после того, как девочка во время игры выпала из окна школы в центре города. Получившая травмы ученица была экстренно доставлена в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.