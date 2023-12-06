Три жителя Иркутской области отдали мошенникам около 4 млн рублей

В Иркутской области мужчина и две пенсионерки пострадали в результате дистанционного мошенничества. Общий ущерб составил около 4 млн рублей.

В Шелехове 40-летнему мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница представилась менеджером банка и предложила принять участие в инвестиционной программе. Затем потерпевшего перевели на «брокера», который предложил внести 11,5 тыс. рублей на специальный счет и установить приложение с торговой программой. Житель Приангарья выполнил все инструкции, во время действий на экране смартфона отображалась выгода от «сделок». Спустя некоторое время мошенники с согласия потерпевшего оформили кредитные карты и уговорили установить несколько программ для обналичивания средств.

На следующий день мужчина попытался вывести «доход». Тогда мошенники стали заявлять, что данные действия необходимо согласовывать с «менеджером Европейской биржи». Для вывода средств якобы потребовалось внести 340 тыс. рублей. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей.

По аналогичной схеме мошенники обманули жительницу Братска, пишет ИА IrkutskMedia. Ущерб составил больше 1,12 млн рублей.

Еще одной потерпевшей стала 82-летняя пенсионерка. В телефонном разговоре с нею мошенник представился следователем и рассказал о возможности получить компенсацию за приобретенный медицинский товар. В общей сложности потерпевшая согласилась перевести 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю жители Якутии отдали мошенникам около 19 млн рублей.