Саратовская девочка «повесила» на мать кредит по вине мошенников

В Энгельсе Саратовской области девятилетняя девочка поверила мошенникам и открыла на имя матери кредитную карту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МВД, в полицию обратилась мать ребенка. По словам женщины, ее дочь обнаружила в мессенджере объявление о бесплатной раздаче игровой валюты для мобильной игры, сообщила автору объявления номер банковской карты матери, а затем отправила ему код из СМС.

В итоге на женщину оказалась оформлена кредитная карта, а с нее списаны 214 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 93-летняя жительница Москвы отдала мошенникам свыше 10,7 млн рублей. Злоумышленники убедили пенсионерку, что кто-то пытается получить ее сбережения по доверенности. Она согласилась обналичить накопления и передать деньги посторонней женщине.