Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Мир
Эрдоган заявил о контактах Анкары с Москвой по Газе
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Начались переговоры Путина с президентом ОАЭ аль-Нахайяном
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Происшествия
В здании консерватории в Санкт-Петербурге начался пожар
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты

ФАС сохранила внутренние цены на минудобрения на уровне 2022 года

ФАС: внутренние цены на минеральные удобрения сохранятся на уровне 2022 года
0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 31 марта 2024 года рекомендации по предельным ценам на минеральные удобрения, они сохранятся на уровне 2022 года. Об этом ведомство сообщило в среду, 6 декабря, на своем сайте.

«В настоящее время индексация не предусмотрена», — добавили в ведомстве.

В ФАС напомнили, что предельные цены минудобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями службы.

«Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май—июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года», — уточняется в сообщении.

Азотные и азотосодержащие удобрения, к которым в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид, применяются при посевных работах.

Частый пролив: удобрения в мягких контейнерах начнут возить через Керчь
При этом транспортировка аммиачной селитры в любых упаковках остается под запретом

Ранее, 23 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия квот на экспорт минеральных удобрений до 31 мая 2024 года. Данное решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.

С начала года РФ ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения и продлила ограничения на зарубежные поставки. Пошлина, действующая до конца 2023 года, составит 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за 1 т.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023