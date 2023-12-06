ФАС сохранила внутренние цены на минудобрения на уровне 2022 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 31 марта 2024 года рекомендации по предельным ценам на минеральные удобрения, они сохранятся на уровне 2022 года. Об этом ведомство сообщило в среду, 6 декабря, на своем сайте.
«В настоящее время индексация не предусмотрена», — добавили в ведомстве.
В ФАС напомнили, что предельные цены минудобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями службы.
«Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май—июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года», — уточняется в сообщении.
Азотные и азотосодержащие удобрения, к которым в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид, применяются при посевных работах.
Ранее, 23 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия квот на экспорт минеральных удобрений до 31 мая 2024 года. Данное решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.
С начала года РФ ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения и продлила ограничения на зарубежные поставки. Пошлина, действующая до конца 2023 года, составит 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за 1 т.