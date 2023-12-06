Почти 800 га земли подготовили для новых лесов в Тамбовской области
В 2024 году в Тамбовской области выделят 750 га земли под создание лесных культур. Работы проведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».
Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на и. о. директора регионального департамента лесного хозяйства Михаила Сатина, территорию расчищали тяжелой инженерной техникой. Весной там высадят новые деревья.
Сатин отметил, что успех проведения весенних лесовосстановительных работ зависит от качества предварительной подготовки. Таким образом, лесоводы с особой ответственностью подходят к этому процессу.
В середине ноября сообщалось, что лесоводы Тамбовской области заготовили порядка 7 т семян лесных растений. Семена дуба, каштана, березы, ореха, сосны и рябины останутся на зимнем хранении в лесхозах. Весной их должны высеять в лесных питомниках.