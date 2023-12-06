Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае
Автомобиль «Ока» столкнулся с грузовиком в Андроповском округе Ставропольского края. Два человека погибли.
Авария произошла поздно вечером вблизи села Курсавка. По данным ИА StavropolMedia, 53-летний водитель «Оки» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Hino.
Водитель и его супруга скончались на месте происшествия. По одной из версий, автомобилист мог перепутать полосы движения во время поворота. За последние два года водителя шесть раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
В Брянской области три автомобиля столкнулись 5 декабря на трассе Р-120 Орел — Брянск — Смоленск. Три человека погибли.