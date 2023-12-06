Как застраховать квартиру или дом и какие нюансы учесть

Страхование жилья — самый эффективный способ защитить свое имущество в случае непредвиденных ситуаций. Подобные услуги сегодня предлагает множество компаний. Условия и цены при этом различны. От чего можно застраховать квартиру или дом, какую программу выбрать и какие нюансы нужно учесть, рассказывают «Известия».

Какую недвижимость и от чего можно застраховать

Застраховать можно любую недвижимость. Однако у каждой страховой компании есть свои требования. Как правило, они касаются технического состояния помещения.

Руководитель проектного офиса вертикали страхование «Банки.ру» Александр Макаров пояснил «Известиям» что, например, застраховать жилье в общежитии, аварийном доме или готовящимся под снос вряд ли получится либо цена полиса будет очень высокой. То же самое касается незарегистрированного самостроя. А на квартиры в новостройках, наоборот, можно еще и получить хорошую скидку.

При оформлении полиса на частный дом страховой агент также обязательно учтет материалы, из которых он построен, год постройки и текущее состояние. Соответственно, чем проблемнее недвижимость, тем дороже будет цена полиса. Если жилье сдается внаем, то стоимость страховки тоже возрастет, добавил эксперт.

К самым же распространенным страховым случаям, которые подлежат возмещению, относятся пожары, взрывы газа, заливы, например, если в доме прорвет трубу, кражи и вандализм, а также стихийные бедствия — ураганы, наводнения, удары молнии. В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы вернуть в страховку недвижимости атаки беспилотника.

Зачастую все эти пункты уже включены в типовую страховку. Туда же часто входит страхование гражданской ответственности, благодаря чему можно будет возместить ущерб, если собственник, например, зальет соседей.

Что можно застраховать в квартире или доме

Прежде чем заключать договор, необходимо заранее продумать, что нужно застраховать. Страхованию подлежат как квартира или дом целиком, так и отдельные элементы.

Застраховать, в частности, можно:

несущие конструкции (пол, потолок, перегородки),

отделку (обои, окна, двери, напольное покрытие),

коммуникации (счетчики, батареи, трубы, электропроводку),

мебель (диваны, шкафы, кухонные гарнитуры),

бытовую технику (стиральные машины, плиты, кондиционеры).

Помимо этого, есть еще и так называемое титульное страхование. Оно позволяет застолбить право собственности на жилье при покупке квартиры или дома на вторичном рынке. Если продавец окажется мошенником или кто-то из его родственников оспорит сделку, то в таком случае страховка покроет все убытки.

Как выбрать страховую компанию

Услуги по страхованию недвижимости предлагают «РЕСО-гарантия», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование». Застраховать квартиру можно как в офисе, так и онлайн в Сбербанке, банках ВТБ, «Тинькофф» и других. Но в любом случае подойти к этому процессу стоит со всей ответственностью.

В первую очередь при выборе страховщика нужно убедиться в наличии лицензии Центробанка (ЦБ). Список лицензированных компаний есть на сайте регулятора. Немаловажную роль играет и репутация. Чем дольше компания работает на рынке и чем меньше у нее негативных отзывов, тем больше доверия она вызывает. Отсутствие подводных камней и прозрачность работы также говорят о надежности страховщика.

И, наконец, необходимо внимательно изучить все условия страховки. Эксперты рекомендуют ознакомиться с договорами сразу в нескольких компаниях. Особенно это касается спорных моментов и случаев, когда компенсация не предусмотрена. Например, некоторые компании компенсируют ремонт только залитого участка, а не всей стены.

Поэтому нужно заранее уточнить, что считается страховым случаем, каков размер страхового вознаграждения, какие документы понадобятся при наступлении страхового случая и во сколько обойдется конечная цена полиса. В типовых решениях обычно предлагаются три-четыре варианта цены.

Еще один важный момент — использование франшизы. По сути, это часть убытков, которую клиент готов взять на себя, чтобы сэкономить на полисе. Но здесь нужно правильно оценить риски. Иногда всё же лучше приобрести страховку без франшизы и не переживать о незапланированных расходах.

Как застраховать квартиру или дом

Обычно компании предлагают готовые пакеты страхования, куда уже включены все основные риски. Но за дополнительную плату можно выбрать и расширенный тариф. Например, в страховке можно указать расходы на съем жилья на время восстановления квартиры.

Все условия должны быть прописаны в договоре. Для его заключения понадобятся паспорт и документ о праве собственности на квартиру. Иногда могут попросить дополнительные бумаги — в частности, выписку из ЕГРН.

Как правило, договор заключается на год. Но иногда компании идут на уступки и позволяют продлевать документ каждый месяц.

Что делать при наступлении страхового случая

Порядок действий при наступлении страхового случая прописан в полисе. В основном он стандартный и ничем не отличается в одной компании от другой. Изначально нужно как можно скорее известить страховщика о случившемся. Если пропустить сроки, можно остаться без выплат.

В это же время надо собрать документальные подтверждения насупления страхового случая. При пожаре следует обратиться в МЧС, при порче или краже имущества — в МВД, при прорыве трубы — в управляющую компанию.

Затем необходимые документы и заявление нужно направить в страховую компанию. Там оценят ущерб и примут решение о компенсации в соответствии с договором.

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