Резкое похолодание до -28 градусов спрогнозировали в Приморье

Синоптики ожидают существенного похолодания в выходные в Приморском крае. Погоду в регионе будут определять циклон и последующее усиление гребня антициклона.

Согласно прогнозам, в ночь на 9 декабря в регионе выпадет снег. Температура воздуха составит –5…–11 градусов, на юге до +1 градуса. В дневные часы циклон отступит в Охотское море, из-за чего осадки прекратятся. Дневная температура составит –3…–9 градусов.

10 декабря действие холодного гребня антициклона усилится. В ночные часы вероятны морозы до –17…–28 градусов, пишет ИА PrimaMedia. На юге и восточном побережье ожидается –10…–16 градусов.

До конца второй декады декабря в Приморье будут действовать несколько малоактивных фронтов, которые не приведут к погодным катаклизмам. Однако с 15 по 20 декабря вероятно похолодание до –35 градусов. Жителям региона рекомендовано подготовить теплую одежду.

Ранее в этот день синоптики сообщили о первых 20-градусных морозах в Московской области. В столице повысили температуру в системе отопления.