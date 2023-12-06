Дмитриев рассказал об успешном сотрудничестве РФПИ с ОАЭ и Саудовской Аравией

Сотрудничество Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с ОАЭ и Саудовской Аравией может стать примером успеха для участников БРИКС, чтобы они могли вместе с этими странами реализовывать крупные проекты в различных секторах экономики. Об этом 6 декабря сообщил «Известиям» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что, когда фонд начинал свою деятельность, ОАЭ и Саудовская Аравия не инвестировали в Россию, потому что для них она была неизвестным рынком. Однако, когда РФПИ смог создать много совместных с этими странами проектов, они увидели, что РФ — это привлекательный и интересный рынок.

«В результате они проинвестировали в очень много секторов российской экономики — от соответственно инфраструктуры до технологий. У нас есть и клиники, и онлайн-медицина, и много проектов в сфере искусственного интеллекта», — сообщил Дмитриев.

Он назвал такое сотрудничество важным примером успеха, в том числе для стран БРИКС.

«Мы видим, что инвестиции между странами БРИКС будут наращиваться, и здесь наши совместные инвестиции и с Эмиратами, и с Саудовской Аравией являются очень красивым примером для других стран БРИКС наращивать совместные инвестиции, получать совместно хорошую доходность, реализовывать важные, значимые проекты для наших граждан», — сообщил гендиректор РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что арабским инвесторам интересны различные сектора российской экономики, поэтому в этом аспекте интересы стран совпадают.

«И здесь получается, что у Эмиратов есть какие-то свои инвестиции. Соответственно, эти компании в основном акцентированы на медицинские услуги — на госпитали, на медицину и на другие сектора. Саудовская Аравия очень сильный и тоже очень газохимический сектор, и очень сильно это направление. Поэтому, с одной стороны, с направлением «инвестиции» совпадают [интересы] Эмиратов и Саудовской Аравии, но есть, безусловно, свои особенности, свои приоритеты у каждой из стран», — подытожил Дмитриев.

Ранее, 5 декабря, помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию обсудит двустороннюю торговлю РФ с обеими странами.

Последний раз Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.