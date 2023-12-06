Новый сквер построят на месте незаконных гаражей во Владивостоке

Новое общественное пространство появится на месте гаражей в районе улицы Невельского во Владивостоке. Работы будут выполнены в 2024 году.

По данным администрации города, участие в реализации проекта примет архитектурное бюро Concrete Jungle. Ожидается, что территорию вблизи школы №14 займут спортивные площадки, сквер с пешеходными дорожками и лестницами, а также места для выгула собак. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

На участок, где будет выполнено благоустройство, уже не раз жаловались местные жители. Они сообщали о незаконных постройках, их антисанитарном состоянии, а также о разбитой дороге. Проект обустройства сквера будет составляться с учетом мнения горожан. Общественные обсуждения организует администрация Владивостока.

«Окончательный проект благоустройства утвердят сами жители в формате общественных обсуждений. Их мы планируем организовать в следующем году. Все желающие смогут высказать, что именно стоит учесть при создании сквера. Решения, нашедшие поддержку большинства, будут воплощены в реальность», — отметила начальник управления городской среды Анна Джура.

Помимо общего благоустройства инвестор намерен организовать инклюзивный переход на перекрестке улиц Невельского и Спиридонова.