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Больше 930 га леса высадили в Сахалинской области в 2023 году

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В Сахалинской области с начала 2023 года лес высадили на площади больше 930 га. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на правительство региона.

Естественное лесовосстановление было выполнено на площади свыше 2,3 тыс. га. Показатели вырастут до конца декабря, так как арендаторы лесных участков продолжают работы по содействию лесовосстановлению.

По итогам года Сахалин достиг показателя отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений с перевыполнением почти в 2,5 раза. Лидером по выполненным работам стал Смирныховский район, где искусственным лесовосстановлением охватили 230 га.

Специалисты и волонтеры высаживают деревья хвойных пород. В основном это ель аянская и лиственница. Данные виды считаются для региона лесообразующими и преобладают в природе.

На текущий момент сформирован запас семян лесных растений массой около 500 кг. Всего в 2023 году высадили больше 3 млн сеянцев хвойных пород.

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