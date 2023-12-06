В МГИМО объяснили цель заявления Писториуса о союзе с Украиной

Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не союзник Украины, является сигналом, что помощь Киеву должна быть пересмотрена. Об этом 6 декабря заявил «Известиям» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Накануне Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса.

«Высказывание Писториуса можно оценивать как один из сигналов, которые сейчас в большом количестве поступают из стран Запада о том, что формат поддержки Киева со стороны США и Европы, Германии в том числе, должен быть пересмотрен, поскольку эта поддержка не может быть безграничной», — сказал Соколов.

Эксперт подчеркнул, что в условиях проваленного контрнаступления Вооруженных сил Украины и сложной ситуации на фронте заявление главы минобороны Германии является призывом к пересмотру помощи, поскольку в нынешних условиях она должны быть более избирательной.

«Здесь как раз Писториус и подчеркивает, что у Германии нет формализованных союзнических обязательств перед Украиной, которые бы задавали набор требований по поддержке в рамках либо НАТО, либо какой-то другой союзной структуры, и здесь Писториус просто призывает к большей гибкости, которая в реальности будет означать более подотчетную поддержку Киева, то есть отход от принципа, что всё лучшее Киеву», — резюмировал Соколов.

Комментируя высказывание Писториуса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что глава минобороны Германии «переобулся».

До этого, 5 декабря, руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Он также подчеркнул, что американская администрация уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.