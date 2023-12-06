Глава минобороны ФРГ признал наличие задержек с поставками оружия Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус признал наличие задержек с поставками оружия на Украину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF во вторник, 5 декабря.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам <…> В настоящее время у нас есть проблема, заключающаяся в том, что военная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо», — отметил Писториус.

По словам министра, это касается не только боеприпасов, но и систем противовоздушной обороны (ПВО). Оборонная промышленность наращивает мощности «там, где может», подчеркнул он.

Кроме того, Писториус привел в пример производство танковых боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, которое Германии пришлось возобновить. Он объяснил, что это произошло быстро, но заняло шесть месяцев.

«Можно предположить, что в ближайшие несколько месяцев дела пойдут лучше. Но всё требует времени, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов», — указал министр.

5 декабря сообщалось, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по проблеме поставок оружия Киеву пройдет по запросу РФ 11 декабря.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине. Столтенберг также обратил внимание на обязательства стран — членов НАТО по передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и формированию центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.