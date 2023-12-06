Биолог рассказал об опасных последствиях употребления алкоголя в бане

Употребление алкоголя во время парения в бане категорически противопоказано, так как это способствует дополнительной нагрузке на сердце и может привести тяжелым последствиям вплоть до инфаркта. Об этом в разговоре с «Известиями» 6 декабря предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин.

«Алкоголь употреблять в процессе парения категорически противопоказано: это дополнительная нагрузка на сердце. Перепад температур вызовет резкий спазм коронарных артерий, кровоснабжающих миокард, и может спровоцировать инфаркт», — рассказал Созыкин.

Также он предупредил, что контрастные процедуры во время парения, такие как ныряние в холодную воду, полезны только здоровым молодым и зрелым людям с 18 до 45–55 лет, а также профессиональным спортсменам для повышения уровня иммунных реакций (эффект закаливания), восстановления мышц после тяжелых физических нагрузок, центральной нервной системы после умственных перегрузок и сжигания лишних калорий.

По его словам, людям, имеющим различные хронические заболевания (диабет, атеросклероз, иммунодефициты), эндокринную, сердечно-сосудистую патологии, проблемы с суставами, мочевыделительной и половой системами и в возрасте более 65 лет лучше от этого воздержаться.

«Случай из практики. Фитнес-клуб. Спортсмен, бывший ватерполист, заслуженный мастер спорта, член сборной СССР, возраст — 61 год. Несмотря на профилактическую беседу с врачом, после вечернего принятия спиртных напитков утром пришел в клуб, зашел в сауну, провел там 15 минут, вышел и нырнул в бассейн с температурой воды 24 градуса. Результат — смерть от обширного инфаркта миокарда», — поделился Созыкин.

Он также добавил, что нельзя использовать чужой веник для парения. На его поверхности остаются микроорганизмы и инфицированные ими частички грязи, токсины с поверхности кожи другого человека, могущие вызвать кожные и аллергические заболевания.

28 июня врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что жара — это серьезный стресс для организма и давать физическую нагрузку в таких условиях следует с осторожностью.