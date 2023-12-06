Жители Якутии отдали мошенникам 19 млн рублей за неделю

За прошлую неделю жители Якутии лишились около 19 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

В общей сложности пострадали 16 человек. К примеру, в Якутске местная жительница хотела получить доход от инвестиций и перечислила на посторонние счета порядка 9 млн рублей.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть сообщений о мошенничестве от жителей Якутска, Ленского, Намского, Нерюнгринского и Таттинского районов. Граждане лишились 18,9 млн рублей.

В Мурманской области мошенники обманули 60-летнюю женщину. Злоумышленники убедили потерпевшую, что на ее счете зарегистрированы подозрительные операции. Местная жительница согласилась перевести на «безопасный счет» больше 6,5 млн рублей.