Заболеваемость педикулезом выросла в Тульской области

Рост числа случаев педикулеза зарегистрировали в Тульской области в 2023 году. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора.

С января по октябрь число зараженных выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Пострадавшие жалуются на сильный зуд из-за укусов насекомых, чувство постоянного шевеления на коже головы, а также на корки из засохшей крови под волосами.

Заразиться можно при контакте с тем, кто является переносчиком паразитических насекомых. Жителям региона напоминают, что не следует самостоятельно заниматься лечением и диагностикой. В случае выявления педикулеза, а также чесотки, микроспории, трихофитии, грибковых заболеваний обследовать необходимо всех членов семей или совместно проживающих людей.

Ранее сообщалось, что заболеваемость педикулезом выросла в Липецкой области. За восемь месяцев к врачам обратились 207 человек, что на 15,6% больше аналогичного показателя 2022 года.