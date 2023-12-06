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Певец Шарлот обжаловал свой арест

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Фото: ТАСС/Альберт Дзень
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Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, обжаловал свой арест. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в Кировском районном суде Самары.

«Да, подали [апелляцию]», — заявила собеседница агентству «РИА Новости».

Шарлот был этапирован в Самару 30 ноября, в отношении него возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ),

2 декабря суд заключил певца под стражу до 24 января 2024 года. Сообщалось также, что Шарлот признал свою вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

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Певца встретили сотрудники полиции в аэропорту Пулково 22 ноября. Причиной разбирательства стал видеоролик, на котором Шарлот, пока был в Армении, демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. После этого он принес извинения за свой поступок.

В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.

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