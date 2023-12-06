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Школьники Москвы смогут получить дополнительные баллы для поступления в вуз

Собянин: школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вуз
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Столичные школьники, занимающиеся по дополнительным программам углубленного уровня, смогут сдать пробный экзамен и получить дополнительные баллы для поступления в вузы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 6 декабря.

«Проверить свои навыки смогут ученики 12–18 лет, которые занимаются по дополнительным программам углубленного уровня. Регистрация продлится до 14 января», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что экзамен пройдет в два этапа. Отборочный пройдет в дистанционном формате в январе и феврале на образовательной платформе Moodle. Мэр указал, что, например, по компетенции «Разработка настольных приложений» участникам предстоит решить задачи по информатике, а также создать компьютерную программу c графическим интерфейсом.

По словам Собянина, второй заключительный этап пройдет очно с марта по май на площадках федеральных вузов столицы. Так, участникам предложат решить задачи в сфере программирования и электроники, а также, например, сделать эскизный дизайн-проект изделия.

Мэр Москвы уточнил, что информация о списке компетенций, вузах-партнерах и условиях экзамена доступна на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».

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Ранее, 30 ноября, Собянин рассказал о подготовке инженеров и IT-специалистов в столичных школах. По словам градоначальника, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов. Он отметил, что сейчас они есть в каждой второй школе Москвы. Мэр указал, что с 2015 года предпрофессиональные классы отлично себя зарекомендовали — ежегодно тысячи их выпускников поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы-партнеры, на базе которых дети проходили подготовку.

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