Третью ледовую переправу открыли в Амурской области

В Амурской области началась эксплуатация третьей ледовой переправы. Она связывает берега реки Селемджи.

По данным Амурской службы новостей, переправа проходит от сел Коболдо и Огоджа в направлении Февральск — Коболдо. Движение открыли 6 декабря.

До конца 2023 года в регионе планируется открытие еще четырех переправ на реках Нюкже, Селемдже, Депе и Тынде. Всего в зимний сезон в Приамурье обустроят 17 ледовых переправ, семь из них — технологические. Жителям региона напоминают, что передвигаться по льду следует со скоростью не более 10 км/ч. При выезде на лед необходимо отстегнуть все ремни безопасности. На переправе запрещены остановки, рывки и развороты, также нельзя ездить во время плохой видимости при тумане или метели.

5 декабря автозимник открыли в Кобяйском улусе в Якутии. Выезжать на лед разрешено транспортным средством массой до 3 т.