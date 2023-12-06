Столичные экспортеры приняли участие в онлайн-встречах с торгпредами России в 43 странах

С 2021 года Москва организовала для столичных экспортеров онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах. Среди них — ОАЭ, Марокко, Иран, Южно-Африканская Республика и Индонезия, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«За 2,5 года консультации торгпредов России за рубежом получили порядка 1,5 тыс. предпринимателей. Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров», — отметила Сергунина.

Во время «прямых линий» экспортеры могут задать интересующие вопросы о внешнеэкономической деятельности и получить рекомендации по выходу на конкретные рынки.

В одной из компаний, представители которой участвовали в онлайн-встречах, рассказали, что во время консультаций им предоставили информацию об особенностях валютного и таможенного контроля, требованиях к наличию патентов и лицензий и о других важных аспектах ведения бизнеса в Таиланде, Турции, Сербии и Индии. Компания выпускает симуляторы и тренажеры для подготовки специалистов в сфере медицины.

Актуальное расписание мероприятий «Час с торговым представителем Российской Федерации» публикуется на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

На базе МЭЦ сформирован обширный инструментарий для поддержки экспортеров. Предприниматели могут принять участие в организованных экспортным центром выставках и бизнес-миссиях, а также пройти обучение в рамках акселераторов.