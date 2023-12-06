Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Экономика
Компания «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Общество
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Мир
МЧС России доставит еще 27,5 т гумпомощи для жителей Газы
Мир
Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим
Общество
В Архангельске задержаны подозреваемые во взяточничестве
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Мир
В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву
Мир
Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Общество
В Санкт-Петербурге задержан криминальный авторитет
Мир
Захарова оценила заявление главы минобороны ФРГ о союзе с Украиной

Столичные экспортеры приняли участие в онлайн-встречах с торгпредами России в 43 странах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2021 года Москва организовала для столичных экспортеров онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах. Среди них — ОАЭ, Марокко, Иран, Южно-Африканская Республика и Индонезия, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«За 2,5 года консультации торгпредов России за рубежом получили порядка 1,5 тыс. предпринимателей. Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров», — отметила Сергунина.

Во время «прямых линий» экспортеры могут задать интересующие вопросы о внешнеэкономической деятельности и получить рекомендации по выходу на конкретные рынки.

В одной из компаний, представители которой участвовали в онлайн-встречах, рассказали, что во время консультаций им предоставили информацию об особенностях валютного и таможенного контроля, требованиях к наличию патентов и лицензий и о других важных аспектах ведения бизнеса в Таиланде, Турции, Сербии и Индии. Компания выпускает симуляторы и тренажеры для подготовки специалистов в сфере медицины.

Актуальное расписание мероприятий «Час с торговым представителем Российской Федерации» публикуется на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

На базе МЭЦ сформирован обширный инструментарий для поддержки экспортеров. Предприниматели могут принять участие в организованных экспортным центром выставках и бизнес-миссиях, а также пройти обучение в рамках акселераторов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023