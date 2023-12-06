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В аэропорту Елизово рассказали подробности массового отравления рабочих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-служба аэропорта Елизово 6 декабря прокомментировала «Известиям» информацию о массовом отравлении строителей нового терминала авиагавани. В аэропорту Елизово рассказали подробности массового отравления рабочих.

«В настоящее время по обстоятельствам происшествия с сотрудниками подрядной организации ООО «СтройТехноИнженеринг» проводится проверка уполномоченными органами. Установлено, что пострадали рабочие, проживающие в общежитии подрядной организации и принимавшие пищу в его столовой. Пострадавшие были госпитализированы, им всем оказана необходимая медицинская помощь», — отметили в аэропорту.

Из больниц уже выписано 10 человек.

«Строительство аэровокзального комплекса продолжается по графику. Всего на объекте трудится более 450 рабочих», — заключили в аэропорту.

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Ранее в этот день прокуратура Камчатского края сообщила, что более 40 строителей нового терминала аэропорта Елизово массово отравились. По предварительным данным, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит. Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик сообщила, что рабочие выздоравливают.

Краевая прокуратура отметила, что по факту отравления организована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося. Следственный комитет (СК) по региону возбудил уголовное дело по факту массового отравления по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Новый терминал аэропорта Елизово строят с 2021 года, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024-м.

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