Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве

В Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных в связи с похолоданием, теперь в столице есть 14 таких мест. Об этом 6 декабря сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь в городе работает 14 таких точек, которые обеспечивают около 700 мест для одновременного обогрева бездомных людей. Они расположены на привокзальных территориях и возле отделений Центра социальной адаптации», — сказала она журналистам.

Ракова отметила, что дополнительные пункты обогрева открылись у Савеловского и Щелковского автовокзалов. Она также призвала жителей столицы и гостей города быть особенно внимательными по отношению к бездомным и при необходимости звонить в «Социальный патруль», специалисты которого предлагают помощь таким людям.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что первые 20-градусные морозы зафиксировали в столичном регионе.

Накануне, 5 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. В тот же день в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за очень низких температур.