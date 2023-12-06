Три человека госпитализированы с отравлением угарным газом в Якутске
Министерство здравоохранения Якутии уточнило количество пострадавших при отравлении угарным газом в частном доме в Якутске. Двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Отравление произошло в доме на улице 50 лет Советской армии. Двое мужчин доставлены в республиканскую больницу №2-ЦЭМП. Врачи борются за жизни потерпевших. Ребенок госпитализирован в педиатрический центр республиканской больницы №1-НЦМ, уточняет ИА YakutiaMedia.
Проверку по факту происшествия проводит прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку причинам и условиям происшествия. Известно, что на месте происшествия было обнаружено тело женщины 1997 года рождения, уточняет ИА SakhaNews.
Утром 4 декабря тела четырех погибших обнаружили в частном доме в Крыму. Двое взрослых и двое детей восьми и 12 лет отравились угарным газом. Еще трое детей и один взрослый доставлены в медицинские учреждения.