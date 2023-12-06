В Красноярске пропал 22-летний местный житель, с заявлением о пропаже в полицию 5 декабря обратились его родители, говорится в среду, 6 декабря, в Telegram-канале регионального главка МВД.

По словам родственников пропавшего, он перестал выходить на связь 1 декабря.

По предварительной информации, 1 декабря молодой человек позвонил отцу и сообщил, что направляется в сторону деревни Кубеково на белом автомобиле Honda Civic. Сотовый телефон мужчины недоступен, его местонахождение неизвестно, уточнили в полиции.

Рост пропавшего — 175–180 см, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серого цвета, носит очки.

На пропавшем была шапка вязаная темно-синего цвета, свитер темно-синего цвета, куртка черного цвета, черные спортивные штаны, кроссовки зимние высокие серого цвета.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Хабаровском крае ищут мужчину, который подал сигнал о помощи в акватории пролива Невельского в районе поселка Лазарев. В течение всего дня экипаж вертолета осматривал акваторию и береговую линию в районе поселка Лазарев на площади 550 кв. км, поиски продолжаются.