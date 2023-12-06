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В ДНР нашли подготовленный для украинских диверсантов тайник с боеприпасами

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Фото: УФСБ России по Донецкой Народной Республике
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В результате проведения совместных мероприятий сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Восточного военного округа (ВВО) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Так, подготовленный для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины схрон был найден в населенном пункте Владимировка Волновахского района.

В ходе операции были обнаружены и изъяты два выстрела ПГ-7ВЛ и один ПГ-9, девять противопехотных гранат, более тысячи патронов калибра 5,45 мм, а также поддельные документы польского и украинского образцов.

«Изъятые боеприпасы переданы для применения подразделениями Министерства обороны Российской Федерации», — отметили в пресс-службе УФСБ по региону.

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Ранее, 1 декабря, МВД РФ сообщило, что в Константиновке Запорожской области на территории пустующего домовладения сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон. Уточнялось, что в подвале сарая были найдены шесть автоматов Калашникова, три охотничьих ружья, пистолет Макарова, боеприпасы к гранатомету, а также около 100 патронов калибра 5,45 мм, взрыватели к гранатам и форма Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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