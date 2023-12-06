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ЦАХАЛ ударила по 250 террористическим объектам в секторе Газа

ЦАХАЛ: нанесены удары по почти 250 террористическим объектам в секторе Газа
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Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
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Армия обороны Израиля продолжает интенсивные боевые действия с поддержкой Военно-воздушных сил (ВВС) в секторе Газа, за последние сутки нанесены удары по примерно 250 террористическим объектам. Об этом израильская армия сообщила в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале.

«За последний день ВВС нанесли удары по примерно 250 террористическим объектам в секторе Газа. Войска ЦАХАЛ продолжают обнаруживать оружие, подземные шахты, взрывчатку и дополнительную военную инфраструктуру», — отметили в ЦАХАЛ.

Так, один из истребителей ЦАХАЛ нанес удар по двум ракетным установкам, из которых террористы во вторник выпустили ракетный залп по центральному Израилю. Также израильская авиация нанесла удар в районе Дейр-эль-Балаха, были ликвидированы боевики палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, войска ЦАХАЛ нанесли удар по вооруженной террористической ячейке, действующей рядом со школой на севере сектора Газа, была пробита еще одна подземная шахта, расположенная в районе школы.

Ранее в этот день посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ откроет ответный огонь на обстрелы своей территории со стороны контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» между Египтом и Палестиной. По его словам, военная операция будет продолжаться до тех пор, пока его представители не откажутся от «военных дел».

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Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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