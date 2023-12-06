Захарова возмутилась молчанием ОБСЕ после гибели журналистов в Газе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обратить внимание на гибель более 40 журналистов в секторе Газа, однако вместо этого можно услышать заявления, что ОБСЕ занимается только Европой. Об этом 5 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Среди убитых и раненых журналисты, которые представляют СМИ стран той самой ОБСЕ. А в каком регионе мира они погибли — это дело второе. Это чудовищно, когда мы слышим «ну это ж не в границах ОБСЕ, поэтому не важно, что там тот же Reuters представлен или SkyNews — это не важно, это можно и не увидеть», — сказала она в эфире радио Sputnik.

При этом Захарова указала на то, что персональные характеристики уполномоченного ОБСЕ по защите прав журналистов и свободе слова «нулевые». Кроме того, она подчеркнула, что в зоне палестино-израильского конфликта погибли уже свыше 40 журналистов, еще 10 получили тяжелые ранения, но организация так и не сделала никакого заявления по этому поводу.

Захарова отметила, что ОБСЕ должна была обратить внимание на то, что международные договоры и документы в защиту журналистов не работают.

По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября в секторе Газа погибли 63 работника СМИ. Так, погибшими значатся 56 палестинских работников журналистов, четыре израильтянина и трое ливанцев, еще три человека пропали без вести. Около 11 журналистов получили ранения, задержаны 19.

Накануне телеканал Al Hadath сообщил, что число погибших в Газе из-за израильских ударов возросло до 16 248, ранены 43 616 человек. Также сообщается, что число пропавших без вести, которые могут находиться под завалами, достигло 7,6 тыс. Среди израильтян, по последним данным, жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.