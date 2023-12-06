Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных вкладах до 50 тыс. рублей

Депутаты Государственной думы 5 декабря приняли в первом чтении законопроект, который поможет малообеспеченным гражданам открывать социальные вклады или счета на сумму до 50 тыс. рублей. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте ведомства.

Это касается граждан, получающих поддержку от государства. Так, вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на 1% выше ключевой, установленной Центробанком России. Банкам при этом будет запрещено взимать плату за открытие и ведение такого счета.

«Открыть такой вклад или счет можно будет только онлайн через портал «Госуслуги» на год с возможностью пролонгации, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий», — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Для открытия вклада и проведения по нему операций любого вида потребуется наличие карты платежной системы «Мир».

В тот же день банк ВТБ указал на рекордный рост спроса на рублевые депозиты среди граждан. По данным кредитной организации, это связано с повышением ставки. Заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков сообщил о снижении россиянами кредитной активности и переходе на сберегательную модель поведения.

23 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал банковский вклад самым прибыльным способом вложения средств в настоящее время. По его словам, сейчас действуют высокая ключевая ставка и высокая ставка в банках по коротким вложениям. Россияне могут получать до 15% дохода.