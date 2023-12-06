Движение по улице Удальцова в Москве перекрыто из-за ДТП

Два автомобиля столкнулись в районе проспекта Вернадского в Москве, движение по улице Удальцова перекрыто. Об этом утром 6 декабря сообщает столичный дептранс.

Авария произошла в районе дома 2 по улице Удальцова. Информации о пострадавших не поступало.

«На месте работают оперативные службы города. <...> Движение по улице Удальцова в сторону проспекта Вернадского (единственная полоса) перекрыто», — сказано в сообщении.

Накануне вечером в подмосковном Сергиевом Посаде водитель сбил автоинспектора и скрылся. Сотрудник серьезных травм не получил, автомобилиста оперативно разыскали.