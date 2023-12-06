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Армия Израиля сообщила об удержании ХАМАС еще 138 заложников

ЦАХАЛ подтвердила, что ХАМАС всё еще удерживает 138 человек в качестве заложников
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что радикальное палестинское движение ХАМАС всё еще удерживает 138 человек в качестве заложников в секторе Газа. Об этом 6 декабря сообщила газета The Jerusalem Post, ссылаясь на представителя ВС Даниэля Хагари.

По данным Хагари, один человек, считавшийся пропавшим с 7 октября, сейчас находится в числе 138 заложников у ХАМАС. Кроме того, среди удерживаемых в Газе 20 женщин и детей, уточняет ЦАХАЛ.

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5 декабря член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока тот не прекратит агрессию в секторе Газа.

Тогда же Израиль обвинил ХАМАС в накачивании заложников транквилизаторами. Отмечается, что радикальное палестинское движение давало заложникам транквилизаторы «Клонекс», чтобы те испытывали ощущение эйфории. Однако представители минздрава не подтвердили факт приема заложниками этих препаратов на основе анализа крови, который делается всем освобожденным после возвращения в Израиль.

1 декабря израильская армия заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по территории еврейского государства. Сообщалось, что благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем ХАМАС в секторе Газа число погибших возросло до 15,8 тыс. человек. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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