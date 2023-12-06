На границе с Польшей сократилось число украинских грузовиков с гумпомощью

Польша начала проверять документы у водителей на границе с Украиной, в это же время число украинских грузовиков с гуманитарной помощью значительно сократилось. Об этом 4 декабря написало издание Do Rzeczy, ссылаясь на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

«С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — отмечается в публикации.

Сам Сокол считает, что именно из-за этого сократилось число украинских грузовиков на границе с Украиной. Водители начали говорить работодателям о более строгих проверках.

«При выявлении нарушений можно попасть под статью, поскольку за подделку документов грозит уголовное наказание», — подытожил Сокол.

5 декабря стало известно о беспокойстве Польши из-за протестов перевозчиков на границе с Украиной. Член Европарламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Кроме того, он спросил, какие меры ЕК примет для восстановления ограничений на пограничных переходах между Украиной и государствами ― членами ЕС.

Кроме того, представитель комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский заявил, что блокирующие границу с Украиной польские перевозчики угрожают ужесточить протест, если правительство Польши не решит проблему до четверга.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе. Кроме того, 24 ноября Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

В тот же день заблокированные на пограничном пункте пропуска «Краковец – Корчев» украинские водители объявили голодовку. Они требуют, чтобы бастующие польские дальнобойщики пропускали больше грузовиков.

Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве. В тот же день поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, несмотря на то что накануне были согласованы условия частичной разблокировки.