Трамп назвал единственное угрожающее Земле потепление

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что единственное угрожающее Земле глобальное потепление — это последствия ядерного конфликта. Такое заявление он сделал 5 декабря в ходе встречи со сторонниками в штате Айова, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

«Единственное глобальное потепление, о котором мы должны думать и беспокоиться, потому что оно может произойти завтра, — это ядерное глобальное потепление, а не глобальное потепление», — сказал бывший американский лидер.

30 ноября Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо, производящему ветряные мельницы, заявил рабочим о своей способности «взорвать весь мир». Позднее он пояснил, что речь шла про ядерное оружие. Журналисты NYP сочли шутку неуместной.

Ранее, 1 октября, Трамп заявил, что американский президент Джо Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».