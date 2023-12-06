Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины
Американский лидер Джо Байден считает, что отказ конгресса США поддержать выделение запрашиваемых администрацией Вашингтона средств на помощь Украине стал бы «полным безумием». Слова американского лидера привел 5 декабря пресс-пул Белого дома.
«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — сказал Байден журналистам по возвращении в Белый дом из поездки в штат Массачусетс.
Президент Соединенных Штатов Америки выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь будет одобрена. На вопрос о том, проводились ли обсуждения этой темы с кем-то из членов конгресса, Байден ответил, что он беседовал с парой человек.
Ранее в этот день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины. Миллер также подчеркнул, что американская администрация уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.
Также американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, Мэсси выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.
Тогда же руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.
Также 5 декабря американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.
4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.