Американский лидер Джо Байден считает, что отказ конгресса США поддержать выделение запрашиваемых администрацией Вашингтона средств на помощь Украине стал бы «полным безумием». Слова американского лидера привел 5 декабря пресс-пул Белого дома.

«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — сказал Байден журналистам по возвращении в Белый дом из поездки в штат Массачусетс.

Президент Соединенных Штатов Америки выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь будет одобрена. На вопрос о том, проводились ли обсуждения этой темы с кем-то из членов конгресса, Байден ответил, что он беседовал с парой человек.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины. Миллер также подчеркнул, что американская администрация уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Также американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, Мэсси выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Тогда же руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Также 5 декабря американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.