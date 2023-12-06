Япония выступит организатором предстоящего онлайн-саммита G7

В среду, 6 декабря, Япония проведет онлайн-саммит стран Группы семи (G7), посвященный, в частности, обсуждению ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

«В телеконференции саммита G7 будет вестись обсуждение значимых международных вопросов: ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, искусственный интеллект», — указал он.

Кроме того, Мацуно добавил, что на запланированную онлайн-встречу стран «большой семерки» приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

В начале ноября страны G7 приняли совместную декларацию, в которой было изложено, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине. Помимо этого, главы МИД G7 приняли решение об усилении ограничения доступа России к критически важным технологиям и товарам.