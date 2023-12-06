Жителя Турции приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

Суд приговорил к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения обвиняемого в угрозах президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях. Об этом 5 декабря сообщил телеканал CNN Türk.

«Дело, возвращенное из 3-й уголовной палаты Кассационного суда, продолжилось в 3-м суде присяжных Кайсери. В зале суда присутствовали подсудимый V.Ö и его адвокат. Отец подсудимого утверждал, что его сын страдает умственной отсталостью, и требовал его оправдания», — передал телеканал.

Отмечается, что в итоге суд приговорил подсудимого за «угрозы» и «оскорбления» в адрес президента.

Ранее, 27 ноября, мэр Парижа ушла из соцсети Х и назвала ее оружием разрушения демократии. Она обвинила соцсеть в том, что она продвигает дезинформацию, ненависть, антисемитизм, расизм, сексизм и критику защитников окружающей среды, а также всех, кто желает спокойных и мирных политических дискуссий. Кроме того, Идальго назвала платформу «глобальной канализацией», которой она стала из-за анонимных аккаунтов и фабрик троллей.