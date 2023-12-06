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В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву

Писториус объяснил задержки при поставках оружия на Украину
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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
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Задержки в поставках оружия Украине имеются, но попытки ускорить предоставление боеприпасов не прекращаются. Об этом 5 декабря сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

«Оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях настолько быстро, насколько это требуется», — указал он.

При этом Писториус отметил, что работа над наращиванием мощностей продолжает вестись активными темпами.

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5 декабря сообщалось, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по проблеме поставок оружия Киеву пройдет по запросу РФ 11 декабря.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине. Столтенберг также обратил внимание на обязательства стран — членов НАТО по передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и формированию центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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