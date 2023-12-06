Госдума приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тыс. рублей

Госдума РФ во вторник, 5 декабря, приняла в первом чтении законопроект, который позволит имеющим низкий доход россиянам открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тыс. рублей.

Документ был инициирован группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и создан с целью предоставления поддержки гражданам России, которые находятся в трудных финансовых условиях.

Уточняется, что при подтверждении имеющегося низкого уровня дохода граждане смогут открыть счет или вклад на год при помощи портала «Госуслуги» с возможностью дальнейшего продления.

Операции по социальному банковскому счету будут производиться исключительно в рублях и с использованием карты «Мир».

Ранее, 19 октября, сообщалось, что в России хотят повысить максимальный размер социального вклада до 100 тыс. рублей. Проект предполагал, что открыть вклад для людей с невысокими доходами смогут только получатели мер социальной поддержки.