В Екатеринбурге в квартире взорвалась сковорода с кипящим маслом

В одной из квартир Екатеринбурга взорвалась сковорода с кипящим маслом. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Инцидент произошел в 16-этажном жилом доме на улице Чемпионов вечером 5 декабря. В беседе с «РИА Новости» Горелых отметил, что женщина решила раскалить масло, но оно загорелось. Она пыталась потушить пламя, поместив «факел» под холодную воду. В результате произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую, пишет RT.

Возгорания после хлопка не последовало.

По его словам, ситуация не носит криминальный характер. Пострадавшая 1999 года рождения получила ожоги 15% тела, отмечает телеканал «360». Ее госпитализировали в 40-ю горбольницу в шоковом состоянии, пишет ИА «Ура.ру».

Следователи опрашивают жильцов, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из поврежденного здания самостоятельно эвакуировались 27 человек, в том числе четверо детей, пишет НСН. На место ЧП приехали три единицы специальной техники, отмечает сайт kp.ru.

По данным Life.ru, пострадавшая работает учителем иностранного языка в одной из местных школ.

Сотрудники МЧС напомнили, что при возгорании масла прежде всего следует выключить плиту. Если позволяет время, нужно надеть рукавицы, чтобы избежать ожога кожи рук. После этого сковородку или кастрюлю нужно закрыть крышкой, только не стеклянной. Также, если огонь небольшой, можно засыпать его содой: без доступа кислорода огонь погаснет.

30 ноября три человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение республиканской больницы.