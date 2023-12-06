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Вильфанд спрогнозировал похолодание в Московском регионе с 8 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Морозы до 16–18 градусов днем и 20–23 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе с пятницы. Потепления пока не стоит ждать и в начале следующей недели. Об этом 6 декабря рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самым теплым днем из ближайшей пятидневки станет среда –– ожидается –15...–17 градусов ночью и –10...–12 градусов днем. А вот уже в четверг прогнозируются морозы до –16...–21 градуса ночью и –12...–16 градусов днем.

«Морозы будут усиливаться. В ночь на пятницу ожидается –18...–20 градусов, по области –– до –23 градусов, а днем –– от –14 до –16 градусов. На севере области даже днем морозы будут достигать 18 градусов», –– рассказал метеоролог.

Вильфанд также отметил, что в субботу ночью в регионе прогнозируется до –17...–22 градусов, а днем –– до –13...–18 градусов.

В воскресенье ночью ожидаются морозы до –15...–20 градусов, а днем –– от –14 до –18 градусов. В области ночью морозы могут приблизиться к –23 градусам.

По предварительным данным, в начале следующей недели заметного потепления не ожидается. По прогнозам, в понедельник ожидаются морозы до –12...–17 градусов и днем и ночью.

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Ранее 6 декабря сообщалось, что аномальное и опасное похолодание придет в большинство регионов России в период с 6–7 по 10 декабря. Температура будет ниже климатической нормы. Ситуация редкая и опасная, ожидается очень холодная погода длительный период на такой огромной территории.

5 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень низких температур. Отмечается, что аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы ожидается с 5 по 9 декабря.

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