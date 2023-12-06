Британия анонсировала санкции против поставщиков военного оборудования в РФ

Великобритания введет санкции против иностранных юридических и физических лиц, которые поставляют в Россию комплектующие и оборудование для военных целей. Об этом 6 декабря сообщается в заявлении МИД Великобритании.

«Великобритания в среду (6 декабря) введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают военную машину (президента России Владимира. — Ред.) Путина», — сообщается в заявлении.

5 декабря стало известно, что США расширили санкционные списки по России и Белоруссии. В них внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Кроме того, новые ограничения направлены против нескольких крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные санкции сохранятся надолго, поэтому российские власти учитывают это, выстраивая свою политику. Также в Москве не сомневаются, что Вашингтон продолжит попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения, указал он.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.