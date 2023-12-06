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Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну подвоза боеприпасов ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили колонну подвоза боеприпасов и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Работу расчетов 6 декабря показало Минобороны России.

Отмечается, что артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения сорвали еще одну безуспешную ротацию украинских националистов.

«В боевой обстановке можно очень быстро и легко свернуться и отъехать на другую позицию –– запасную. <…> Недавно был случай: у нее (гаубицы Д-30. — Ред.) были неисправности, мы ее починили, и она стала еще лучше бить», — рассказал о работе с гаубицей Д-30 командир гаубичного взвода с позывным Первый.

В Минобороны отметили, что при получении информации от разведывательной группы о предстоящей ротации ВСУ и прибытии машин подвоза, артиллеристами были навели орудия, которые впоследствии уничтожили замаскированные боевые машины пехоты украинских боевиков.

Сообщается, что от получения координат до огневого поражения целей прошло не более трех минут.

Подразделения ВСУ спасались бегством, отступая от линии боевого соприкосновения. Однако позднее по разведанному квадрату отступления украинцев российскими артиллеристами был нанесен удар методом «огневого прочесывания».

Созданная сплошная зона поражения позволила одновременно перекрыть основные и возможные пути отхода, подчеркнули в ведомстве.

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5 декабря на херсонском направлении расчеты РСЗО «Град» российских войск нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Украинские позиции на правобережье Днепра были выявлены с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день начальник пресс-центра западной группировки Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении. Потери ВСУ составили до взвода живой силы, уточнил Зыбинский.

5 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как российские военнослужащие продолжают противостоять украинской армии на южнодонецком направлении. Как подчеркнул российский военнослужащий с позывным Кран, на данный момент ВС России успешно ведут огонь по опорным пунктам ВСУ на расстоянии от 2 до 3 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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