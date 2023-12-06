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Собянин рассказал о необычных поездах в московском метро

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Власти Москвы стараются сохранить историю и делать поездки пассажиров в столичной подземке более интересными и разнообразными. Для этого в метро запустили несколько необычных составов. Об этом во вторник, 5 декабря, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в московском метро можно увидеть такие необычные поезда, как «Синергия-1», «Синергия-2», «Красная стрела», «Точка шесть», «Баклажан» и другие. Например, ретропоезд «Сокольники» — копия поездов, которые ходили в подземке в 1930-х годах. Он был создан в 2010 году к 75-летию московского метро.

«Стилизованная под вагоны типа «А» лобовая часть головных вагонов с двумя хромированными фарами, характерные для метро тех лет цвета, внутри — пружинные диваны, уютные светильники бра, оформление салона линкрустом», — цитирует Собянина НСН.

Старейший из действующих именных поездов метрополитена «Красная стрела» был запущен в 2006 году в честь 75-й годовщины одноименного поезда сообщением Москва — Ленинград, уточняет «Москва 24». Состав красного цвета снизу и сверху украшен желтыми горизонтальными полосами.

Другие поезда, 81-760А «Ока», за свою необычную расцветку получили прозвище «Баклажан», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Поезд «Акварель» на Арбатско-Покровской линии отличается необычным дизайном: в некоторых вагонах нет окон и сидений с одной стороны, на их месте расположены произведения искусства, что делает вагон движущейся галереей, отмечает телеканал «360».

Чиновник отметил, что с 2010 года в рамках программы обновления подвижного состава в столице начали активно внедрять современные вагоны. В настоящее время их насчитывается свыше 4 тыс., что составляет около 73% рабочего парка. Город планирует закупить еще больше 500 вагонов в 2024–2025 годах, пишет RT.

Вернуть под землю: БКЛ свяжут с радиальными линиями метро дополнительными переходами
Подземные тоннели построят на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» станциях Большой кольцевой линии

В ноябре «Ридус» писал, что проход в метро по биометрии может появиться в шести российских городах в 2024 году. По словам гендиректор «Центра биометрических технологий» (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Владислава Поволоцкого, речь идет о Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. В настоящее время оплата проезда по лицу доступна для пассажиров московского метро.

Также в конце ноября стало известно, что строительство первой очереди Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» подошло к финальной стадии. Строящаяся в поселке Мосрентген ТиНАО станция «Тютчевская» готова уже на 80%. Построены основные конструкции, ведется устройство верхнего строения пути.

В марте была полностью запущена Большая кольцевая линия метро Москвы, в эксплуатацию одновременно ввели сразу девять станций. Всего их 31. Длина ветки составляет 70 км, что сделало новое метрокольцо самым протяженным в мире, сообщает телеканал «Звезда». Благодаря БКЛ метро пришло в новые районы, поездки под землей стали еще быстрее, а на старых линиях снизился пассажиропоток.

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