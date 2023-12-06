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«Известия» показали работу ремонтного батальона на южнодонецком фронте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Специалисты ремонтных подразделений южнодонецкого фронта продолжают ремонтировать военную технику в зоне специальной военной операции (СВО). Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу рембата в непосредственной близости к передовой.

Ремрота ставит «на ноги» танки, тяжелую бронетехнику — всё для того, чтобы она быстрее вернулась в строй, на передовые рубежи южнодонецкого фронта. Бойцы проводят техническое обслуживание машин, меняют масло, сгоревшее сцепление и электрику.

«Бывает, ходовка ломается, гусеницы меняем. Где-то стартер, где-то двигатель заскучал — перебираем», — рассказал заместитель командира роты с позывным Батя о самых частых поломках военной техники.

Бойцы ремроты рассказали, что сейчас занимаются починкой БМП-1.

«Бока укрепляем, делаем сетку, козыречки. В принципе, машина в нормальном состоянии, но при взрывах что-то может отлететь, это всё-таки сварка, но мы всё устраняем», — отметил рядовой ремонтного взвода с позывным КСК.

Военнослужащие также объяснили, что все взводы рембата раскиданы по разным лесополосам, так наиболее мала вероятность обнаружения противником.

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Ранее, 3 декабря, военнослужащие рембата ЗВО показали рабочие будни в полевых условиях. Задача ремонтного батальона — своевременно отремонтировать колесную и гусеничную технику, которая поступает с передовой.

7 октября корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала в одном из прифронтовых рембатов. По ее словам, служащие ремонтно-эвакуационной роты умело восстанавливают почти всю поврежденную в боях на Украине технику: только одна из 50 пострадавших боевых машин будет списана.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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