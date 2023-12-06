На Украине сообщили о работе ПВО в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на Украине сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 декабря сообщил первый замглавы военной областной администрации Сергей Тюрин.

«Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО», –– написал он в соцсетях.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Накануне, 5 декабря, сообщалось о взрывах в Одессе. Также в Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

В этот же день взрывы были слышны в Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.