Лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался на Общереспубликанском съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 5 декабря расплакался в ходе чтения отчетного доклада на Общереспубликанском съезде матерей, эти кадры показало Центральное телевидение Кореи.

Такая эмоциональная реакция была вызвана выступлением с отчетным докладом секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана. Слезы у лидера КНДР пошли, когда диктор оглашал часть доклада, в которой говорилось о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии», — отметил Хван.

Ранее, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин назвал институт семьи основой России. Российский лидер также заявил, что поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом РФ.