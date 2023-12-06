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Италия начала операцию по аресту шести человек из-за помощи Артему Уссу

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Фото: Соцсети Артема Усса
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Итальянские карабинеры в данный момент проводят операцию по аресту шести человек, помогавших бежать из-под домашнего ареста российскому предпринимателю, сыну сенатора Артему Уссу. Об этом «РИА Новости» сообщила 5 декабря миланская прокуратура.

Сообщается, что поиски ведутся правоохранительными органами в итальянской провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.

«В эти часы карабинеры <…> в сотрудничестве с Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом», — отмечается в сообщении.

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5 декабря Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $7 млн за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса, который ранее был задержан в Италии.

19 октября 2022 года американское министерство юстиции сообщило об аресте Усса в Италии. США обвинили его в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признал свою вину, а его отец назвал обвинения США политизированными.

Спустя месяц суд в Милане отпустил Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты. Позднее, 21 марта 2023-го, суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США. На следующий день мужчина смог сломать электронный браслет и сбежать. Его начала разыскивать полиция.

4 апреля Усс сообщил о своем нахождении в России. Он признался, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста. Мужчина рассказал, что изначально рассчитывал на беспристрастность суда, однако итальянское правосудие, по его словам, показало «свою явную политическую ангажированность», а также готовность «прогнуться под давлением властей США».

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