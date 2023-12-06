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Крупнейшая в России ИКБ №1 приняла первых пациентов в Москве

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В Москве инфекционная клиническая больница № 1 — крупнейшая в России — приняла первых пациентов. Об этом во вторник, 5 декабря, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, с открытием медучреждения в столице завершилась модернизация инфекционной службы города.

«Врачи отмечают своевременность запуска больницы именно сейчас, в традиционный для инфекционных заболеваний зимний сезон», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Новый корпус был возведен на месте старых корпусов с нуля всего за несколько лет. Он оснащен передовым оборудованием. Мощность стационара в результате увеличилась почти в 1,5 раза, пишет НСН. Одновременно лечение в учреждении могут проходить порядка тысячи пациентов, уточняет RT.

Комплекс оборудован обособленными блоками для оказания медицинской помощи детям и взрослым, отделением для пациентов с особо опасным инфекциями, клинической лабораторией, уникальным гепатологическим центром с дневным стационаром, сообщает телеканал «360». В скором времени заработают четыре современные операционные и инфекционная акушерско-гинекологическая служба, уточняет сайт aif.ru. Там матери и их дети получат возможность получать лечение в одном месте без транспортировки в другие стационары, пишет «Москва 24».

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22 ноября стало известно, что в трех больницах Москвы в тестовом режиме начали работать роботы-помощники «робокошки». Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья.

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