В РФ могут ввести единую льготную ипотеку на новостройки

С 1 июля 2024 года –– после завершения программы льготной ипотеки на первичное жилье –– могут ввести новую долгосрочную программу, ужесточив ее условия. Меры разработали в госкомпании «Дом.РФ», с документом ознакомились «Известия».

«Дом.РФ» предлагает ввести постоянно действующую единую долгосрочную программу для ограниченных категорий граждан — например, семей с двумя детьми или детьми-инвалидами, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и так далее.

«Единая программа должна носить адресный и социальный характер — учитывать специфику регионов в части уровня спроса и предложения, планов развития конкретных населенных пунктов, предлагать дифференцированный уровень льготной ставки в зависимости от состава семьи, обеспеченности жильем, уровня дохода, профессии», — сказали «Известиям» в пресс-службе «Дом.РФ».

Но если размер ключевой ставки ЦБ превысит 10% (соответствует ставкам по ипотечным кредитам примерно в 12%), льготы будут доступны всем — но с ограничением по уровню дохода, рассказали там.

В Минфине согласны, что программа льготного кредитования должна быть адресной. Как говорится в письме Минфина в адрес депутата ГД Александра Якубовского, в ведомстве считают, что при «дальнейшей реализации льготных ипотечных программ необходимо исходить из обязательности сохранения рыночного механизма ценообразования и не допускать дисбаланса спроса и предложения».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Домашний рычаг: льготную ипотеку хотят ограничить уровнем дохода