Посол Израиля в РФ сообщил о наличии выходцев из СССР среди погибших в ЦАХАЛ

В числе погибших военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий с палестинским движением ХАМАС имеются и выходцы из СССР. Об этом в среду, 6 декабря, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза. Не могу утверждать, что из России», — отметил он в беседе с ТАСС.

Посол также подчеркнул, что призыву в армию подлежат израильтяне, достигшие 18 лет, даже если у них есть другое гражданство.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.